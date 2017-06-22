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Спека наближається: синоптики розповіли про стрімке потепління в Україні

Спека наближається: синоптики розповіли про стрімке потепління в Україні
Вже з 26 червня в Україні гідрометеорологічний центр прогнозує спеку в межах 30-34 градусів. Про це повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій, інформує replyua.net. За словами Кульбіди, до 26 червня буде спостерігатися помірна погода з короткочасними дощами. У той же час, з 26 червня спочатку в південних областях, а далі по всій Україні буде значне підвищення температури - до + 30 + 34. У зв'язку з цим він підкреслив, що весь цей час буде спостерігатися підвищена пожежонебезпека.

Тим часом науковці з Великобританії та Сполучених Штатів Америки в результат свого нового дослідження дійшли висновку, що до кінця цього сторіччя три чверті населення Землі зіткнеться зі смертельно небезпечною спекою в літній період.

Зазначається, що одним з наслідків глобального потепління є так звані «екстремальні погодні явища» - періоди аномальної спеки взимку або холоду влітку, хвилі спеки, тижневі зливи, посухи та інші феномени, пов'язані з «неправильної» погодою. Оцінки вчених можна вважати справедливими за умови, що викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться. У протилежному випадку зі смертельною спекою зіткнеться близько половини населення планети. Найважче погодні умови будуть в тропічних районах планети.
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