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Муждабаєв пояснив, чому в законі про реінтеграцію Донбасу нічого не сказано про Крим

Муждабаєв пояснив, чому в законі про реінтеграцію Донбасу нічого не сказано про Крим
Влада боїться піднімати питання Криму через тиск з боку РФ і західних партнерів. Про це в коментарі InfoResist заявив відомий журналіст Айдер Муждабаев, передає replyua.net. За його словами, в новому законі по реінтеграції окупованих територій Донбасу не говориться про Крим, оскільки українська влада завжди окремо розглядає ці питання.

«Один з головних політичних гріхів української влади те, що нас завжди розділяє Крим і Донбас, і у внутрішній і в зовнішній політиці. Таким чином вона йде слідом за кремлівської порядком, яку нам нав'язують», - зазначив Муджабаев. За його словами це помилка влади, оскільки якщо Україна не буде залагоджувати питання Криму, то це не буде робити ніхто. Муджабаев вважає, що влада боїться піднімати тему Криму, що б не дратувати Путіна і західних партнерів, які примушують Україну не боротися за свою територію, а йти на легкі компроміси.

«Але, проблема в тому, що ніяких компромісів не вдасться досягти. Тому що країна, яка називається Росія, є не договороспроможною. Вона багато разів це доводила, ми могли б цими граблями раз сто вдарити по лобі світовій спільноті, що б воно нарешті зрозуміло, що з Росією справа мати не можна ні в чому», - сказав він. Експерт вважає, що все це якраз і закінчиться остаточною крапкою в надії на те, що з Росією можна про щось говорити.
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