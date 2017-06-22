Українська нація опинилася на межі вимирання – соціолог

На думку соціолога Ірини Бекешкіної, у разі збереження нинішньої тенденції зі зменшенням кількості населення України, не виключено, що незабаром постане питання про подальше існування української нації. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».
«Вся суть справи у тому, що подібна ситуація є притаманною для усіх країн Європи. Незважаючи на протести європейських країн, для них порятунком країн продовжує залишатися міграція. Якби сім’ї реалізовували поняття про необхідну кількість дітей, то відтворення було б нормальним. Але не реалізовуються вони із об’єктивних причин, і сама основна з них - це фінансова складова. При цьому, відтворення населення не відбувається і в тих країнах, де ситуація в демографічній сфері є значно кращою», - заявила Бекешкіна.
За її словами, підставою для глобального вимирання європейців є те, що значна частина так і залишаються без сімей або ж без дітей. «Таким чином, ця прогалина повинна бути компенсованою сім’ями, у яких є діти. Водночас , чимало сімей переконані у тому, що мати одну дитину чи максимум дві є достатнім. Тобто, така складна ситуація характерна не лише для України», - зробила висновок експерт.