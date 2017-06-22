валюта
СпецтемаЮрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Українська нація опинилася на межі вимирання – соціолог

Українська нація опинилася на межі вимирання – соціолог
На думку соціолога Ірини Бекешкіної, у разі збереження нинішньої тенденції зі зменшенням кількості населення України, не виключено, що незабаром постане питання про подальше існування української нації. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».

«Вся суть справи у тому, що подібна ситуація є притаманною для усіх країн Європи. Незважаючи на протести європейських країн, для них порятунком країн продовжує залишатися міграція. Якби сім’ї реалізовували поняття про необхідну кількість дітей, то відтворення було б нормальним. Але не реалізовуються вони із об’єктивних причин, і сама основна з них - це фінансова складова. При цьому, відтворення населення не відбувається і в тих країнах, де ситуація в демографічній сфері є значно кращою», - заявила Бекешкіна.

За її словами, підставою для глобального вимирання європейців є те, що значна частина так і залишаються без сімей або ж без дітей. «Таким чином, ця прогалина повинна бути компенсованою сім’ями, у яких є діти. Водночас , чимало сімей переконані у тому, що мати одну дитину чи максимум дві є достатнім. Тобто, така складна ситуація характерна не лише для України», - зробила висновок експерт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
5261

Російський блогер: з яких джерел ми дізнаємось, що Путін у безстроковій відпустці?

Російський опозиційний блогер Дмитро Гудков у своєму дописі в соціальній мережі розповідає історію пропажі цілого російського губернатора, - про це інформує новинний портал replyua.net.

21 июн 2017
4839

Меркель та Макрон ініціюватимуть запровадження нових санкцій проти Росії - ЗМІ

Німецький канцлер Ангела Меркель спільно з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном звернуться до керівництва країн Європейського Союзу з пропозицією запровадити нові антиросійські

Последние новости

Через геїв у Європі російських туристів закликають робити щеплення від гепатиту

У Польщі затримали двох громадян України за вбивство своєї співвітчизниці

Будівництво Керченського мосту завдає шкоди українському бюджету

Спека наближається: синоптики розповіли про стрімке потепління в Україні

Муждабаєв пояснив, чому в законі про реінтеграцію Донбасу нічого не сказано про Крим

Дипломат: каждый из здравомыслящих людей должен понимать, что Третья мировая война может стать последней для человечества

Російський соціолог: наш «великий і жахливий», а насправді фейковий президент давно втратив адекватне уявлення про реальність

Українська нація опинилася на межі вимирання – соціолог

Встреча Трампа и Путина не состоится – в Кремле не могут скрыть раздражение

Санкції в силі: для будівництва «Північного потоку-2» РФ просить грошей у Китаю

У Дніпрі заарештували жінку за носіння георгіївської стрічки

У Франції вже сформували новий уряд

Вот это поступок: Роналду проигнорировал российских журналистов

Комитет по разведке США выдвинул Путину обвинение

Вперше за всю історію України: Військові відкрили вогонь із «Градів» безпосередньо із води

В 2050 году население планеты достигнет 10 миллиардов, - ООН

Стали известны главные темы саммита лидеров Евросоюза

Блогер пояснив, чому жінкам треба бити на сполох, адже мінімум сорок років піде на відновлення породи справжніх чоловіків

Украинцы массово подают иски в суд на организации, отказавшиеся обслуживать их на украинском языке

Денег нет и не будет – Путин отказался финансировать Севастополь

 Новости за день