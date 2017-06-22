У Дніпрі заарештували жінку за носіння георгіївської стрічки

В регіонах України почали впроваджувати в дію закон, про заборону георгіївської стрічки, інформує replyua.net. Зокрема, поліцейські Дніпра виписали штраф жінці, яка носила георгіївську стрічку. Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.
У поліції розповіли, що жінку оштрафували під час акції, присвяченої Дню скорботи і пам'яті жертв війни. Георгіївську стрічку у неї вилучили. «На місці події поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173-3 КУпАП« Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки», - сказано в повідомленні.
Як відомо, 12 червня поточного року президент України Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївською (гвардійської) стрічки» (№2031-VIII), про що повідомили у прес-службі глави держави в понеділок. Цей закон був прийнятий Верховною Радою 16 травня. Документ вступає в силу з дня, наступного за днем його публікації. Цим законом доповнюється Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка встановлює відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.