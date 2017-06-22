Вперше за всю історію України: Військові відкрили вогонь із «Градів» безпосередньо із води

Вперше в історії незалежної України військові завдали артилерійського удару під час поромної переправи. Як передає replyua.net, це повідомили в прес-службі командування ВДВ ЗС України. Удар з «Градів» по можливому ворогові військові відпрацювали під час бригадних тактичних навчань.
«Під час бригадних тактичних навчань десантники форсували річку Дніпро. Вперше за часи незалежності нашої держави підрозділу реактивної артилерії виконали під час переправи бойову стрільбу з поромної переправи », - повідомили в прес-службі. Вражаючі кадри форсування українськими військовими річки опубліковані на каналі Міністерства оборони на відеохостингу YouTube.
Як відомо, раніше глава оборонного відомства України Степан Полторак в інтерв'ю журналістам заявив, що російський президент Володимир Путін не відмовився від планів захопити Україну, підтвердженням чого є дії російських військовослужбовців на Донбасі. За словами міністра, від того, наскільки професійно українські військові, у процесі отримання знань, будуть діяти на своїх посадах, залежить від швидкості реформування Збройних сил.