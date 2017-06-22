Украинцы массово подают иски в суд на организации, отказавшиеся обслуживать их на украинском языке

Граждане Украины отмечают, что самое неприятное обслуживание они наблюдают в ресторанах и фитнес-центрах, где их отказываются обслуживать на украинском языке.
Как передает replyua.net со ссылкой на Вести, за последние месяцы резко увеличилось количество исков в суд за нежелание обслуживающего персонала говорить с клиентами на украинском языке. При этом суды действуют или в интересах заведений, где практикуется только русский язык, или же и вовсе отклоняют такие иски. В реестре судебных решений несколько десятков дел, касающихся языковых конфликтов в сфере обслуживания, причем во многих из них истцы уходят ни с чем. Примечательно, что большинство таких дел рассматривают суды Киева. А все началось с того, что писательница Лариса Ницой стала замечать не очень приветливое обслуживание в различных заведениях Киева.
На своей странице в Фейсбуке она неоднократно писала о том, что столичные заведения игнорируют ее, когда она просит персонал говорить на родном языке. Впрочем, многие владельцы заведений прислушались к ее жалобам, и сейчас обучают персонал говорить исключительно на украинском.