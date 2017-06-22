В Україні представили нову безпілотну бойову платформу

У Запоріжжі завершилося випробування бойової роботизованої платформи армійського призначення «ЛАСКА» українського виробництва. Як передає replyua.net, про це повідомили в прес-службі «Інфоком, Лтд».
БРП «ЛАСКА» розробляли в рамках власної інноваційної програми компанії «Інфоком, Лтд», м. Запоріжжя Розробка базується на більш ніж 20 річному досвіді створення та впровадження складних систем автоматизації технологічних процесів в різних галузях промисловості, розробки та модернізації унікальних п'яти координатних верстатів ЧПУ, робототехнічних комплексів.
На міжнародній виставці «Зброя та безпека 2016» у Києві роботизована платформа «ЛАСКА» експонувалася в парі з іншою розробкою компанії - безпілотним бронеавтомобілем Спартан. Мета розробки БРП «ЛАСКА» - створення ефективної і мобільної роботизовано платформи з автоматичною туреллю для виконання оперативно-тактичних бойових дій, а також охорони і захисту периметра заданої території, виявлення і запобігання спробам порушником несанкціонованого проникнення на територію, що охороняється.