«Мотор Сич» начинает продажу двигателей Австрии

«Мотор Сич», запорожское предприятие, со следующего года планирует продавать австрийцам серийные авиационные двигатели АИ-450С, предназначенные для европейского джета DA 50. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, австрийская компания Diamond Aircraft Industries уже подписала рамочное соглашение с «Мотор Сич» на авиакосмическом салоне Ле-Бурже.
В общей сложности, завод намеревается поставить в Австрию 400 двигателей. «Подписание твердого контракта с австрийской стороной запланировано до конца года», отметил источник. Двигатель был специально разработан на государственном предприятии Украины Ивченко-Прогресс. Этот двигатель четвертого поколения имеет массу в 170 килограммов, и он заменит в джете старый немецкий двигатель.
Этот самолет широко используется для обучения пилотов, а также в гуманитарных миссиях, он поставляется в страны Евросоюза, США и Китай. Успешный демонстрационный полет DA50-JP7 с украинским АИ-450С состоялся в Вене чуть больше двух лет назад.