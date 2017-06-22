Через бойові дії на Донбасі без води залишилися майже 400 тисяч осіб

У зв’язку із пошкодженням високовольтних ліній електропередач понад 380 тис. мешканців п’яти районів Донецької області залишилися без водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, передає replyua.net.
«22 червня в результаті бойових дій в Ясинуватському районі поблизу села Василівка на непідконтрольній території відбулося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) в 5 районах області (Покровський, Селидівський, Волноваський, Добропільський, Мар'їнський) і смт. Олександрівка », - йдеться в повідомленні.
Разом з цим, станом на 7:00 22 червня водопостачання населенню здійснюється з резервних резервуарів. Крім того, станом на 7.00 22 червня газопостачання в Авдіївці відсутня. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливо через наявність небезпеки для працівників. Раніше у фонді UNICEF повідомили, що без водопостачання на Донбасі можуть залишитися мінімум 750 тисяч дітей.