Половина українських громадян не мають намір оформляти біометричні паспорти

Кожен другий громадянин України взагалі не збираються оформляти біометричний паспорт. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує replyua.net. За даними опитування, закордонний паспорт на сьогодні мають 34 відсотки населення, 7 відсотків з них мають новий біометричний закордонний паспорт. 45 відсотків респондентів взагалі не збираються оформляти закордонні біометричні паспорти, 13 відсотків ще не вирішили.
В той же час, 28 відсотків опитаних відповіли, що мають намір зробити такі документи, але пізніше, а 7 відсотків збираються виготовити закордонні біометричні паспорти саме цього року. Опитування проводилося з 9 по 13 червня 2017 року, було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій в Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки - 2,3 відсотка
Нагадаємо, з півночі 11 червня 2017 всі громадяни України, які мають біометричний паспорт, зможуть відвідувати без віз 30 країн Європи: всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також Швейцарію, Ліхтенштейн, Ісландію та Норвегію. Українці можуть перебувати там до 90 днів протягом кожних 180 днів. Скористатися безвізовим режимом з ЄС українці можуть лише за наявності біометричного паспорта.