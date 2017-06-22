Геращенко оприлюднила деталі переговорів Порошенка з Тіллерсоном

Стали відомі деталі візиту українського президента Петра Порошенка до Вашингтона та його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як інформує replyua.net, про них повідомила заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, на зустрічах з держсекретарем США Рексом Тіллерсона, главою Пентагону Джеймсом Маттісом та спікером Конгресу Полом Райаном Порошенко нагадав їм, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї і чекає від міжнародних партнерів дотримання гарантій територіальної цілісності України, яка їй була гарантована в Будапештському меморандумі.
Крім того, Геращенко розповіла, що в США не виносили на обговорення розширення або зміну Нормандського формату і Мінського процесу. «Під Мінським угодами стоїть підпис Путіна, він повинен їх виконувати - і це головне. Зате на всіх зустрічах обговорювалася подальша координація зусиль в рамках мінського процесу, нормандського формату і більш активне залучення США до процесу встановлення миру на Донбасі», - написала Геращенко.
Вона додала, що від представників США не звучало натяків «обміну» Криму на Донбас – під час усіх зустрічей звучала позиція американської сторони, що санкції проти РФ повинні тривати до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи повернення Криму і Донбасу.