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Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий

Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко запропонував місту одноразове вивезення сміття, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні, 21 червня, у Львові відбулась нарада за участю представників уряду, влади міста Львова та представників населених пунктів Львівщини. Садовий в коментарі журналістам заявив, що нібито сторонам не вдалося ухвалити жодного чіткого рішення. За його словами, було висунуто одноразову пропозицію щодо вивезення сміття. Також міський голова Львова повідомив, що місту запропонували облаштувати сміттєвий полігон на певний час на території ТЕЦ-2.

Варто відмітити, що Геннадій Зубко в коментарі журналістам дав позитивніші прогнози щодо результатів переговорів. Зокрема, урядовець заявив, що дійсно для вивезення накопичених відходів з міста знадобиться щонайменше два тижні. Однак, за словами Зубка, для міста, яке щодня продукує 600 тонн сміття, знадобиться допомога з інших областей. Це питання буде надалі обговорюватись. Також віце-прем’єр-міністр запевнив, що в результаті переговорів було напрацьовано план, яким передбачено комплекс заходів, як для очищення міста від уже наявних відходів, так і система заходів для подальшої утилізації сміття.
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