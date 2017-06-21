Київ і Вашингтон незабаром підпишуть важливу угоду щодо оборони – Порошенко

Український президент Петро Порошенко анонсував, що в найближчий час представники України та Сполучених Штатів Америки підпишуть угоди, які стосуватимуться оборонних закупівель та військово-технічного співробітництва, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію глава держави оприлюднив на прес-конференції у Вашингтоні. Порошенко зазначив, що в результаті його зустрічей з вищими американськими посадовцями, було досягнуто домовленостей щодо того, що в найближчий час до України приїдуть з офіційним візитом ключові особи адміністрації 45-го президента США. В рамках майбутніх зустрічей заплановано підписання угод, які за словами Порошенка є дуже важливими.
Варто нагадати, що в вівторок, 20 червня, президент України Петро Порошенко мав зустрічі з ключовими особами американського політикуму. Зокрема, українська делегація на чолі з президентом мала зустрічі з міністром енергетики Ріком Перрі, держсекретарем Рексом Тіллерсоном, віце-президентом Майком Пенсом, керівником американського міністерства оборони Джеймсом Меттісом та президентом Дональдом Трампом.