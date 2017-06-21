У Мінінфраструктури назвали причину, чому можуть подешевшати авіаквитки

Очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян заявив, що профільним відомством було ухвалено наказ про скорочення розміру зборів за обслуговування пасажирів в аеропорту «Бориспіль», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Зокрема, затверджений Мінінфраструктури наказ передбачає зменшення зазначеного збору на 23, 5 % або на 4 долари. Тобто, якщо раніше збір складав 17 доларів, то відтепер він становитиме 13 доларів. Омелян зауважив, що документ вже набув чинності. Крім того, ухвалений документ профільного міністерства запроваджує знижки для авіакомпаній за нові рейси, які будуть здійснюватись з та в нові аеропорти. Урядовець також зауважив, що відповідний наказ дозволить стимулювати ріст авіаперевезень, сприятиме розвитку вільної конкуренції, а для пасажирів стане можливістю купувати дешевші авіаквитки, обирати зручні авіаперельоти та мати вибір серед перевізників.
Варто нагадати, що раніше Володимир Омелян повідомляв, що до кінця року очікується, що 2 міжнародні компанії-лоукостери вийдуть на український ринок.