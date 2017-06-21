У Кабміні розповіли, скільки часу треба на вивезення львівського сміття

Геннадій Зубко, який обіймає посаду віце-прем’єр-міністра України, заявив, що для того, щоб прибрати з вулиць Львова накопичені відходи знадобиться 2 тижні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку думку урядовець висловив під час брифінгу, який відбувся у Львові. Також Зубко розповів, що сьогодні, 21 червня, провели нараду, на якій було присутнє керівництво профільних міністерств і відомств, а також очільники населених пунктів Львівщини. На зібранні вдалося впорядкувати подальший план щодо утилізації відходів у Львові. Заплановано, що цей план буде погоджено найближчим часом і включатиме в себе комплекс заходів щодо вивезення вже накопичених відходів та подальшого системного вивезення сміття з міста.
Зубко зауважив, що озвучувати на камери місця, куди заплановано перевезти львівське сміття, він не буде, аби уникнути надалі блокувань активістів. Він також зазначив, що ця проблема стала досить політизованою і наразі необхідно без зайвого галасу почати вирішувати її господарськими способами. За словами урядовця, заплановано також провести перемовини з представниками інших областей, що погодяться приймати відходи, які щодня продукує місто.