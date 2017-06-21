валюта
СпецтемаЭксперт: Порошенко – авантюрист еще тот, он что-то знает, чего не знаем мы, раз пошел на такую авантюру

Пожежа на Хрещатику: Влада Києва хоче змусити власника відремонтувати будівлю

Пожежа на Хрещатику: Влада Києва хоче змусити власника відремонтувати будівлю
Влада Києва має намір направити власникам будівлі Центрального гастроному, який згорів напередодні, припис з вимогою відновити пам'ятника архітектури. Як передає replyua.net, така заява була оприлюднена першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Геннадієм Плісом. За словами високопосадовця, профільний департамент звернеться з листами до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та правоохоронних органів для отримання актуальної інформації про причини події.

«За підсумками всіх цих подій ми складемо лист до правоохоронних органів, в ДСНС, будемо просити їх дати належну оцінку, і за будь-яких умов будемо вимагати від власника, аби він виконав всі умови, передбачені договором, тобто приведення будівлі до належного вигляду», - сказав журналістам в середу Геннадій Пліс.

Він розповів, що за попередніми висновками причиною пожежі стала недбалість будівельників, які вели роботи на даху будівлі. За його даними, власником будівлі на вулиці Хрещатик, 40/1 виступає ТОВ «АБ Інвестиції і розвиток» (Київ), яке в 2007 році підписало з Головним управлінням охорони культурної спадщини КМДА охоронний договір щодо відповідного нежитлового будинку-пам'ятки загальною площею 3,508 тис. Кв. м.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Юрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
20 июн 2017
18169

В списке новых антироссийских санкций есть один человек, попадание которого в список особенно приятно, – журналист

По приезду президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон администрация Белого дома решила сделать то ли подарок Украине, то ли в очередной раз попыталась замести следы своих связей с РФ, когда ввела

21 июн 2017
11885

СМИ сообщили о серьезном конфузе Трампа во время встречи с Порошенко

Американский лидер Дональд Трамп, приветствуя накануне своего коллегу из Украины Петра Порошенко в Белом доме, прибег к использованию определенного артикля «the», когда начал говорить об Украине. Как

20 июн 2017
9003

Олешко про зустріч з Трампом: Порошенко за три роки Україну жодного разу не підвів

Блогер Мирослав Олешко на власній сторінці в Фейсбук прокоментував зустріч українського президента Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Последние новости

Блогер: оце тобі й ручна каральна машина Пороха!

Портніков: єдиний спосіб Трампа захиститись – це Порошенко

Бабченко дав жорстку відповідь письменниці Алексієвич

У Кабміні розповіли, скільки часу треба на вивезення львівського сміття

Пожежа на Хрещатику: Влада Києва хоче змусити власника відремонтувати будівлю

Дружина зниклого полковника Нацгвардії оприлюднила подробиці зникнення її чоловіка

Меркель та Макрон ініціюватимуть запровадження нових санкцій проти Росії - ЗМІ

Вплив санкцій США: в РФ заявили про проблеми з постачанням газу до Європи

В Одесі двоє неадекватних спортсменів жорстко побили спортсменів

Не одним Дорном: ще один український співак має наміри виступити на російському фестивалі

Балчун буде керувати «Укрзалізницею» до 2019 року

Активний член «ДНР» намагався вбити Антона Геращенка – СБУ

На Одеській трасі сталася масштабна ДТП за участі військових

У КМДА та МВС різні версії щодо причин пожежі в центрі Києва

Слухняний хлопчик: психолог розповів про «дивну» поведінку Трампа під час зустрічі з Порошенком

Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Стало відомо, чому Україна не отримує американський LNG-газ

В Росії заявили, що їхній Су-27 відігнав від Шойгу винищувач НАТО

Киевлянам придется платить за коммуналку по новым тарифам уже с августа

Соцмережа «Однокласники» знову доступна в Україні

 Новости за день