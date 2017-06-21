Пожежа на Хрещатику: Влада Києва хоче змусити власника відремонтувати будівлю

Влада Києва має намір направити власникам будівлі Центрального гастроному, який згорів напередодні, припис з вимогою відновити пам'ятника архітектури. Як передає replyua.net, така заява була оприлюднена першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Геннадієм Плісом. За словами високопосадовця, профільний департамент звернеться з листами до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та правоохоронних органів для отримання актуальної інформації про причини події.
«За підсумками всіх цих подій ми складемо лист до правоохоронних органів, в ДСНС, будемо просити їх дати належну оцінку, і за будь-яких умов будемо вимагати від власника, аби він виконав всі умови, передбачені договором, тобто приведення будівлі до належного вигляду», - сказав журналістам в середу Геннадій Пліс.
Він розповів, що за попередніми висновками причиною пожежі стала недбалість будівельників, які вели роботи на даху будівлі. За його даними, власником будівлі на вулиці Хрещатик, 40/1 виступає ТОВ «АБ Інвестиції і розвиток» (Київ), яке в 2007 році підписало з Головним управлінням охорони культурної спадщини КМДА охоронний договір щодо відповідного нежитлового будинку-пам'ятки загальною площею 3,508 тис. Кв. м.