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В Одесі двоє неадекватних спортсменів жорстко побили спортсменів

В Одесі двоє неадекватних спортсменів жорстко побили спортсменів
В Одесі на Французькому бульварі двоє неадекватних молодиків побили перехожих і робітників, які в той момент укладали покриття. В якості зброї спортсмени використовували металеві прути, цеглу і тротуарну плитку, інформує replyua.net.

Однією з жертв нападу вони проломили голову. Чоловіка відвезли до лікарні. Інцидент стався на території редакції 7 каналу. Нападників затримали. За неофіційними даними, у одного з них чемпіонський титул з тайського боксу. Під час затримання вони продовжували вести себе досить вороже. У поліції ж підтвердили, що обидва хлопці - спортсмени.

В цілому, від рук зловмисників постраждало шестеро людей. Їм надали медичну допомогу. Що стосується нападників, поліцейські встановили - один з них був в стані алкогольного сп'яніння. Ще один в даний час перебуває в лікарні, де продовжує вести себе агресивно. Причини конфлікту, який переріс в бійку, з’ясовує поліція. Правоохоронці будуть клопотати в суді про обрання запобіжного заходу обом нападникам. До жертв нападу в Єврейську лікарню навідалися з погрозами кілька молодиків. Можливо це була підтримка опонентів. Така ж ситуація спостерігалася і в Шевченківському райвідділі, де оформляли заяву в поліцію. Туди теж прийшла група невідомих.
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