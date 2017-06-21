Балчун буде керувати «Укрзалізницею» до 2019 року

«Укрзалізниця» на формальному рівні продовжила контракт з Войцехом Балчуном, головою правління ПАТ «Укрзалізниця», до 9 червня 2019 року. Як інформує replyua.net з посиланням на прес-службу «Укрзалізниці», про це розповів директор з правових питань Андрій Омельченко, повідомляє прес-служба «УЗ».
Він зазначив, що відповідно до чинного законодавства, голову правління ПАТ «Укрзалізниця» призначають та звільняють з посади винятково члени Кабміну. Балчуна призначили главою ПАТ розпорядженням уряду. У відповідності до норм законодавства, термін повноважень голови правління товариства становить три роки. Крім того, за його словами, згідно з КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений термін.
«Правила ст. 39-1 КЗпП про продовження строкового договору на невизначений термін поширюються і на випадки, коли після завершення терміну контракту трудові відносини фактично продовжуються і кожна зі сторін не вимагає їх припинення », - сказав Омельченко. У зв’язку з цим, як зазначає ПАТ, оскільки після закінчення 5 червня 2017 року строку контракту з головою правління трудові відносини фактично тривають і з боку жодної зі сторін не було оголошено вимоги про їх припинення, контракт з Балчуном, формально продовжено до 5 червня 2019 року.