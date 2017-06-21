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Активний член «ДНР» намагався вбити Антона Геращенка – СБУ

Активний член «ДНР» намагався вбити Антона Геращенка – СБУ
Замах на народного депутата від «Народного фронту» Антона Геращенко зробив один з активних членів незаконної організації «ЛНР». Як передає replyua.net, про це повідомили в прес-службі СБУ. У відомстві розповіли, що наразі вже завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні по посягання на життя народного депутата Антона Геращенко за його громадську та державну діяльність.

«Акт обвинувачення проти двох підозрюваних, які перебувають під вартою, вже передано до суду. Їм загрожує довічне ув'язнення», - наголошується в повідомленні. Крім того, в СБУ заявили, що як встановило слідство, замах на депутата організував один з активних членів незаконної організації «ЛНР» виконуючи завдання головного управління Генштабу ЗС РФ. «Зловмисник переховується від слідства в Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях. Його вже оголошено у розшук. Кримінальну справу проти нього та інших представників російських спецслужб виділено в окреме провадження», - відзначили в СБУ.

Як повідомлялося, СБУ 20 січня поточного року повідомила, що розкрила, задокументувала і запобігла спробі замаху на життя нардепа Антона Геращенка. За даними спецслужби, операція з фізичної ліквідації народного депутата планувалася, готувалася і контролювалася з території РФ. Затримано та заарештовано двоє виконавців злочину.
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