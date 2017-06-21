На Одеській трасі сталася масштабна ДТП за участі військових

Сьогодні вранці на Одеській трасі біля Києва трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовців, передає replyua.net з посиланням на «Обозреватель». Зазначається, що позашляховик рухався в напрямку Києва, імовірно врізався в бетонний блок, після чого автомобіль відкинуло на зустрічну смугу, де він перекинувся. В результаті аварії транспортний засіб отримав серйозні пошкодження: розбитий капот, вибиті переднє і бічне скло, вивернуте колесо.
За інформацією засобів масової інформації, на місці події було помічено декілька молодих людей у військовій формі з солдатськими речами. Деякі з них сиділи тримаючись за голову. Визначити, до якого роду військ відносяться пасажири і водій позашляховика на місці не вдалося, при цьому військові і слідчий поліції від коментарів відмовилися.
Водії, які перебували на місці ДТП, розповіли, що на Одеській трасі автомобілі нерідко б'ються об бетонні блоки. Їх встановили для зручності розвороту автомобілістів, при цьому в темний час доби бетонні брили погано помітні - через те, що на них стерлася фарба. Також освітлення на трасі на багатьох ділянках, де є блоки, відсутня.