У КМДА та МВС різні версії щодо причин пожежі в центрі Києва

У КМДА вважають, що причиною масштабної пожежі в будівлі Центрального гастроному в Києві, стала недбалість будівельників. Однак в поліції відкрито кримінальне провадження за фактом умисного підпалу. Про це інформує replyua.net. Радник мера Києва Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці в Facebook оприлюднив проміжні висновки вчорашньої пожежі колишнього гастроному на Хрещатику. Він розповів, що причиною пожежі вважають недбалість будівельників.
«Попередній висновок - недбалість будівельників. За словами свідків, на даху велися роботи з укладання руберойду, через що дійсно можливе виникнення пожежі», - пише Білоцерківець про пожежу на Хрещатику. При цьому він висуває і власний висновок, який збігається з думкою деяких активістів про те, що пожежа може бути на руку тільки власнику.
«Значить підпал, теоретично, міг бути навмисним. Мотивація можливого підпалу криється в збільшенні комерційних площ будівлі », - заявив Білоцерківець. Він також доповнив пост імовірною хронологією майбутніх дій з боку власника і потенційного забудовника.
«Спершу будуть намагатися зняти статус пам'ятника архітектури, враховуючи результати експертизи про неможливість відновлення об'єкта. Після цього будуть пропонувати реконструкцію зі значним збільшенням площ. Висновок: не можна дати зняти статус пам'ятника архітектури, нехай власник відновлює будівлю в наявних параметрах », - акцентував радник Кличка.