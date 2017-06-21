Соцмережа «Однокласники» знову доступна в Україні

Українські користувачі «Однокласників» знову можуть відвідувати сайт. Для цього їм потрібно уставити додаток ресурсу, яке дозволяє обходити блокування російської соцмережі. Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі сайту. «Ви знову можете без обмежень спілкуватися в Одноклассниках зі своїми рідними та близькими. Це можливо за допомогою офіційних мобільних додатків ОК для iPhone і Android », - повідомили на сайті.
У прес-службі сайту повідомили, що для доступу на сайт потрібна остання мобільна версія додатка. «Встановіть додаток ОК на свій смартфон, або обновіть додаток до останньої версії в тому випадку, якщо він у вас вже встановлений. Після цього ви зможете відвідувати Однокласники і робити все, до чого звикли: спілкуватися з близькими людьми, завантажувати фотографії, слухати музику, дивитися відео і грати в ігри», - говориться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, ще одна російська соціальна мережа «Вконтакте» почала впроваджувати функція для обходу блокування. Для цього розробники почали тестувати функцію проксі-сервера.