Порошенко блискуче помстився Трампу – політолог

Український політолог Віктор Небоженко и інтерв'ю ЗМІ заявив, що зустріч президентів - це така подія, навколо якої чуток і витоків дуже багато, передає replyua.net. За його словами, всім було зрозуміло, що Трамп не довіряє Порошенкові. Та й Порошенко теж не та людина, яка комусь довірить свої офшорні рахунки. «Там немає довіри. І той факт, що Трамп зараз у важкому становищі через« російське досьє», змусив його зустрічатися з президентом Порошенко в дуже великій компанії», - зазначив Небоженко.
Також політолог додав, що сама зустріч говорить про те, що США визнають Україну рівноправним партнером по відношенню до Росії. Якби Росія розглядалася Трампом і Вашингтоном як господиня і власниця українського геополітичного простору, то потрібно було зустрітися з господинею, а не зі слугою.
Небоженко також прокоментував заяви Петра Порошенка. «У відповідь на запитання журналістів «як він оцінює можливі контакти Трампа з Росією?», він не виявив невпевненості, не став показувати переконаність в чесності Трампа, а сказав, що, можливо, і з’ясується, що Трамп все-таки хороша людина, а не путінський партнер. це дуже образливо для Трампа. Але відповідь очікувана, Трамп зробив все, щоб ця зустріч мало що значила, зробив це при всіх, а Порошенко тим самим зробив заяву - «Трамп не схожий на людину, у якого особливі відносини з Росією» , - говорить політолог.