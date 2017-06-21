Богомолец подвергла резкой критике медицинскую реформу в Украине

Ольга Богомолец, председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения, раскритиковала медицинскую реформу, заявив о том, что для начала нужно было убрать норму о бесплатной медицине из украинской Конституции.
Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, депутат отметила, что сначала руководство страны обязано было объяснить украинцам, что в Украине нет денег, как нет и советской экономики, поэтому норму о бесплатной медицине выполнить невозможно. По словам Богомолец, под данную статью Конституции власти страны не найдут бюджетных гарантий. «Невозможно заплатить ни зарплату нормальную врачам, ни найти медикаменты для людей. И взять денег неоткуда, потому советской системы экономики уже не будет», заявила депутат от БПП. По ее мнению, изменения в Минздраве должны происходить уже сейчас, однако необязательно немедленно голосовать за изменения в Конституцию.
«Я бы этого не делала. У меня был серьезный конфликт с БПП, когда я не поддержала изменения в Конституцию. Там записано: если в стране война, то нельзя вносить никаких изменений», добавила Богомолец.