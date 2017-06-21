Президент нашел надежного поставщика газа и угля в Украину

Петр Порошенко, украинский глава, во время своей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил возможную закупку газа и угля в Соединенных Штатах. Как информирует replyua.net, такое сообщение передает пресс-служба главы государства.
В сообщении говорится о том, что за несколько минут встречи Дональд Трамп и Петр Порошенко успели обсудить вопросы экономического сотрудничества между странами, в частности, сотрудничество в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, продолжение сотрудничества с возобновляемых источников энергии и некоторые другие актуальные темы. Кроме того, отдельный разговор был посвящен сотрудничеству между Украиной и Соединенными Штатами в военно-технической сфере.
«Президент США дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», заявил глава украинского государства после встречи со своим американским коллегой. Напомним, что сейчас Украина закупает уголь в ЮАР, также рассматриваются поставки из Австралии и США.