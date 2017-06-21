В МВФ оприлюднили головні очікування від України

В Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна прискорить темпи проведення реформ, а також сподіваються побачити конкретні результати у боротьбі з корупцією. Як інформує replyua.net, про це йде мова у тексті зави прес-служби МВФ за результатами зустрічі глави Фонду Крістін Лагард і президента України Петра Порошенка у Вашингтоні.
Зокрема, відомо, що Лагард висловила слова подяки українському президенту за той прогрес, який Києву вдалося досягнути до сьогоднішнього дня в рамках програми розширеного фінансування EFF. «Дискусії були зосереджені на очікуваних пенсійної та земельної реформи, а також на заходи щодо прискорення приватизації і забезпечення конкретних результатів в зусиллях по боротьбі з корупцією», - сказано в повідомленні.
У відповідності до релізу, обидві сторони погодилися з необхідністю прискорити темпи реформ, щоб забезпечити більш сильний і всеосяжний економічне зростання. Як відомо, згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженого радою директорів МВФ, разом з четвертим траншем, до кінця 2017 року заплановано три перегляду: четвертий - в середині травня, п'ятий - в середині серпня, шостий - в середині листопада.