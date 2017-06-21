Аби не нервувати Порошенка, Саакашвілі зібрався до Африки

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі вважає, що найближчим часом його можуть позбавити українського громадянства. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на власні джерела в Адміністрації президента, інформує replyua.net За його словами, це має відбутися під час візиту в Брюссель, аби не допустити його повернення в Україну.
«Після Брюсселя мені не дадуть в’їхати назад що України, оскільки Порошенко позбавить мене громадянства. Напевно, справа в тому, що президент занадто хвилюється, що по протоколу на саміті в Брюсселі мене з ним повинні посадити за один стіл, і вирішив мене налякати, щоб я не поїхав», - написав Саакашвілі. При цьому він додав, що і не збирався в Брюссель, а їхав в Африку, куди його запросили на конференцію по боротьбі з корупцією в Дар-ес-Саламі в Танзанії.
Нагадаємо, в травні поточного року Міхеіл Саакашвілі заявив, що глава української держави Петро Порошенко розпорядився зайнятися питанням його громадянства. Саакашвілі поцікавився у глави держави, чи не хоче він позбавити українського громадянства кума Путіна - Віктора Медведчука/