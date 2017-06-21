Любителю гастролировать в «ЛДНР» запретили въезд в Украину

Вадиму Самойлову, основателю российской рок-группы «Агата Кристи», запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет за его активную поддержку террористов.
Как информирует replyua.net, соответствующий запрос в Службу безопасности был сделан порталом «Обозреватель». «Сообщаем, что указанному гражданину Вадиму Самойлову Службой безопасности Украины 29 апреля 2015 года в интересах обеспечения государственной безопасности, запрещен въезд в Украину сроком на пять лет», рассказали в пресс-службе СБУ. Нужно отметить, что российский музыкант после начала военных действий на Донбассе несколько раз приезжал на оккупированные территории, давая концерты в поддержку боевиков.
Также Самойлов отличился в «Луганской республике» - около двух лет назад Игорь Плотницкий лично встречался с российским музыкантом, чтобы вручить орден за заслуги перед «республикой». Кроме того, Самойлов в составе группы давал концерты на оккупированных территориях, а не так давно его приглашали быть членом жюри на конкурсе красоты в «Донецкой республике».