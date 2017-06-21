Депутат розповів, які переваги отримали б українці у разі прийняття закону про електронні гроші

Система електронних грошей могла б суттєво спростити життя українцям - це зменшить готівковий обіг і не збільшить тіньовий сектор. Як інформує replyua.net, таку думку в інтерв'ю журналістам висловив нардеп від фракції БПП, глава підкомітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності Павло Різаненко.
«Я не можу пояснити, чому був провалений законопроект щодо системи електронних грошей. І логіки не бачу, тому що я колегам пояснював і розповідав, наскільки важливий цей законопроект. Він, по суті, дає можливість випускати електронні гроші не банкам. Звичайно, це ліцензована, регульована діяльність, але сьогодні це можуть робити тільки банки, а в разі прийняття цього закону зможуть не тільки банки», - пояснює нардеп. За його словами, на практиці це означає, що імітувати електронні гроші зможуть, наприклад, оператори стільникового зв'язку.
«У багатьох країнах, якщо ви подорожували і спостерігали, можна побачити, що через телефон можна заплатити за комунальні платежі, парковки, покупки в торгоматах, в громадському транспорті, в таксі, звичайно, невеликими сумами. У багатьох країнах таке можливо. Оператори стільникового зв'язку могли б випускати електронні гроші і надавати ці всі платіжні послуги. Це б відчули всі українці. Це б дуже спростило людям життя », - каже Різаненко.