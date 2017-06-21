Порошенко провів зустріч з главою МВФ

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні провів переговори з керівником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує replyua.net. При цьому зазначається, що Порошенко і Лагард обговорили процес впровадження структурних реформ в Україні та майбутні заходи, які повинні бути реалізовані найближчим часом.
Український президент поінформував про результати обговорення проекту пенсійної реформи, яке відбулося в ході засідання Національної ради реформ. Лагард акцентувала увагу на важливості проведення збалансованої пенсійної реформи, яка буде відповідати інтересам держави і громадян України і гарантувати справедливі високі стандарти соціального забезпечення. Співрозмовники також обговорили перспективу проведення приватизації в Україні, належного функціонування банківської системи, реформування сфери державних фінансів і продовження боротьби з корупцією.
Варто нагадати, що в рамках візиту в США президент України Петро Порошенко провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Майком Пенсом, міністром енергетики США Ріком Перрі і міністром оборони країни Джеймсом Меттісом, держсекретарем Рексом Тіллерсона.