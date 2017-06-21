Садовий розповів про перелік відмов приймати сміття зі Львова

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На офіційному сайті міської ради Львова опубліковані копії листів від органів самоврядування і обласних адміністрацій, яким Львівська міськрада звертався з проханням допомогти з прийомом твердих побутових відходів. Відповідну інформацію на своїй сторінці в Facebook написав мер Львова Андрій Садовий.Він, зокрема, зазначив, що існує одна «пісня», яка виконується організаторами сміттєвої блокади міста Львова виконується щоразу, коли ситуація в міста доведена до межі екологічної кризи: «Садовий ні до кого не звертався, і через це Львову не допомагає ». Для того, аби вже остаточно закрити це питання, викладаємо на сайті міської ради скани усіх відмов у допомозі від тих органів, в які ми надсилали листи-прохання. Міська влада Львова просила лише тимчасовий прийом принаймні невеликої кількості ТПВ на легальні полігони за офіційну плату», - заявив мер Львова.За його словами, тільки з початку 2017 було направлено 495 звернень до обласних і місцевих органів влади, 257 з них залишилися без відповідей, ще на 229 Львів отримав офіційні відмови. Лише на 9 звернень Львів отримав позитивну відповідь, проте частина з цих полігонів закрилася після початку співпраці.