Оприлюднені деталі жорсткого нападу бойовиків на спостерігачів місії ОБСЄ

В українському Міністерстві оборони надали підтверджена новини про напад підконтрольних Росії бойовиків так званої «ДНР» на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомив спікер штабу АТО Антон Миронович в ефірі телеканалу «112 Україна», інформує replyua.net.
«Це сталося близько 11 години в районі населеного пункту Ясинувата, його на даний час контролюють бойовики незаконних збройних формувань. Там спостерігачі виконували свої безпосередні обов'язки з моніторингу ситуації на тій ділянці лінії розмежування щодо припинення вогню», - сказав Миронович. Він також додав, що двоє бойовиків в масках підійшли до спостерігачів з невідомою метою та намагалися перешкоджати роботі або взагалі зробити, щоб спостерігачі поїхали з місця виконання своїх завдань. Вони направляли зброю на них, стріляли в повітря.
Більше того, Миронович повідомив, що обстріл з боку бойовиків не припиняються з вечора, військові очікують сьогодні більш масштабних збройних провокацій. За його словами, сьогодні з ранку вздовж всієї лінії розмежування зафіксовано близько 10 обстрілів. Інформації про постраждалих з початку доби поки немає.