Украинцев ожидают неприятные «сюрпризы» с субсидиями

Согласно информации журналистов «Сегодня», при расчете гражданам Украины субсидий на следующий сезон будут учитываться доходы с апреля минувшего года по май текущего, в результате чего сумма платежей получателей субсидий увеличится, информирует replyua.net.
Например, принимая во внимание двукратный рост размера минимальной заработной платы для многих украинских граждан, государство предоставит гораздо меньшую скидку. Так, если ранее семье, состоявшей из трех человек с двумя «минималками» приходилось платить за услуги ЖКХ максимум 267 гривен, то уже со следующего года размер платежа для этого же домохозяйства составит почти в два раза больше. Более того, украинцам, отапливающим собственные дома с помощью угля, электроэнергии и природного газа, на целый месяц сократили продолжительность отопительного сезона.
Изменится сама сумма субсидии, так как скидка предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами, а в мае, как известно, эти нормы в Кабмине снизили. Например, в мае текущего года данный показатель был равен пяти кубическим метрам газа для того, чтобы отопить один квадратный метр (раньше этот показатель составлял пять с половиной кубов).