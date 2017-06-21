Порошенко та Тіллерсон обговорили питання надання Україні оборонної

Глава української держави Петро Порошенко під час зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсона обговорив шляхи надання Україні оборонної зброї для подолання російської агресії. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба глави української держави. Більше того, сторони обговорили шляхи інституціоналізації двостороннього співробітництва в сфері безпеки та шляхи посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва України та США.
Напередодні зустрічі «Великої двадцятки», яка відбудеться в Німеччині, співрозмовники скоординували позиції стосовно припинення російської агресії на Донбасі і повернення Криму. У зв'язку з цим Порошенко представив пропозиції щодо більш активного залучення США до мирного процесу на Донбасі. Під час зустрічі була досягнута домовленість продовжити консультації з метою вироблення спільних кроків. Порошенко і Тіллерсон обговорили питання звільнення українських заручників і погодилися, що це питання має бути вирішене в максимально швидкий спосіб.
Тіллерсон підтвердив готовність США сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Держсекретар США підтвердив збереження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України . Порошенко запросив Тіллерсона здійснити візит в Україну.