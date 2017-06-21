В Украине продолжает сокращаться размер субсидий

На сегодняшний день, за период с января по май, общий размер субсидий в Украине, назначенных всем домохозяйствам, имеющим права на льготы, достиг 2 миллиардов 472 миллионов гривен.
Как передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, средний размер назначенных субсидий немного сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 0,6 процентов. Сейчас одно хозяйство в среднем получает порядка 411 гривен. Такие данные ранее предоставила Государственная служба статистики Украины. Среди регионов самый большой размер субсидий наблюдается в Киеве и Киевской области (1 тысяча 130 гривен и 909 гривен соответственно), самый низкий - в Волынской и Ровенской областях (126 гривен и 141 гривна соответственно).
Общий размер субсидий, выделенных хозяйствам в сельской местности, за первые пять месяцев этого года достиг 834 миллионов гривен, в городах – 1 миллиарда 638 миллионов гривен. За этот период за оформлением субсидий в соответствующие органы обратились более трех миллионов 995 тысяч домохозяйств, и это на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.