У Мелітополі правоохоронці затримали 25 організаторів «руського міра»

У Мелітополі Запорізької області затримано 25 осіб, яким оголосили підозри у причетності до дестабілізації обстановки в місті, підготовці збройних дій, серії зухвалих кримінальних злочинів і підпалів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справи Арсена Аваков, передає replyua.net.
За словами міністра, з березня поточного року в Мелітополі почалися масові підпали аптек і торговельних наметів, потім будівлі Міськвиконкому, грабежі, розбої, викрадення людей. 9 травня були спроби перетворити мирну акцію в масову бійку. Разом з цим, по місту почали навмисно поширювати чутки, що влада не контролює ситуацію в регіоні, не може впоратися зі зростанням злочинності . Аваков також зазначає, що для стабілізації ситуації була розроблена спільна операція Нацполіціі, СБУ і прокуратури.
«Проміжні підсумки - 16 червня затримали ватажка організованого злочинна угруповання Хмари і четверо його подільники, які займалися вимагання, викрадення людей і контролював кілька спортивних клуби, де за оперативною інформацією, готували «бійців». Всіх затриманих заарештували на два місяці. Протягом наступних днів затримані ще два десятки осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів. Під час обшуків вилучено зброю, боєприпаси, шоломи, маски, перуки, підроблені номери авто», - повідомляє міністр.