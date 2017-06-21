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Порошенко назвав кількість російських бойовиків на Донбасі

Порошенко назвав кількість російських бойовиків на Донбасі
На території України перебуває більше сорока тисяч російських бойовиків. Як інформує replyua.net, про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.

«Сьогодні у нас є більше трьох тисяч регулярних російських військ на українській території, плюс російські бойовики, все разом - понад 40 тисяч», - сказав Порошенко. Крім того, він додав, що на сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Відповідну інформацію на своїй сторінці в Twitter написав прес-секретар президента США Шон Спейсер.

«Після зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом український президент Петро Порошенко провів переговори з президентом США Дональдом Трампом», - написав Спейсер опублікував фото. Трохи згодом до журналістів вийшов президент України Петро Порошенко і дав короткий брифінг, повідомивши, що у нього відбулася повноцінна, детальна зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, під час якої глава Білого дому заявив про повну підтримку територіальної цілісності України.
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