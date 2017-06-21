Порошенко назвав кількість російських бойовиків на Донбасі

На території України перебуває більше сорока тисяч російських бойовиків. Як інформує replyua.net, про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.
«Сьогодні у нас є більше трьох тисяч регулярних російських військ на українській території, плюс російські бойовики, все разом - понад 40 тисяч», - сказав Порошенко. Крім того, він додав, що на сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Відповідну інформацію на своїй сторінці в Twitter написав прес-секретар президента США Шон Спейсер.
«Після зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом український президент Петро Порошенко провів переговори з президентом США Дональдом Трампом», - написав Спейсер опублікував фото. Трохи згодом до журналістів вийшов президент України Петро Порошенко і дав короткий брифінг, повідомивши, що у нього відбулася повноцінна, детальна зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, під час якої глава Білого дому заявив про повну підтримку територіальної цілісності України.