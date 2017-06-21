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Міський голова Вінниці запросив Садового на екскурсію на сміттєзвалище

Міський голова Вінниці запросив Садового на екскурсію на сміттєзвалище
Очільник Вінниці Сергій Моргунов відреагував на власній сторінці в соцмережі Facebook на сюжет з критикою вінницького полігону для сміття 24 каналу, який, як відомо, пов’язують з сім’єю Андрія Садового. Після нищівного репортажу журналістів вінницький мер запросив свого колегу зі Львова на екскурсію до сміттєзвалища, аби поділитися ним досвідом утилізації сміття, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Моргунов вважає, що ролик, який запустили в ефір журналісти 24 каналу нагадує традиції «розп’ятого хлопчика російської пропаганди». Мер Вінниці зауважив, що він замість вибачень, запрошує міського голову Львова приїхати на вінницький полігон та в подробицях вивчити весь процес з утилізації сміття, починаючи від того, як його забирають з міста та до етапу виробництва електрики.

Крім того Моргунов додав, що він готовий познайомити Садового з представниками інвестора з Німеччини, які націлену на співпрацю з українськими містами в сфері утилізації відходів. За словами мера Вінниці, місто співпрацює з німецькими партнерами з 2008 року. Водночас Сергій Моргунов дорікнув Садовому, що нібито депутати Львівської міськради цікавилися вінницьким досвідом утилізації сміття ще в 2015 році, однак «у Львові за стільки років так і не знайшли місце для потенційних інвесторів».
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