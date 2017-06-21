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Порошенко обговорив з Тіллерсоном ситуацію на Донбасі

Порошенко обговорив з Тіллерсоном ситуацію на Донбасі
Український президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Згідно з повідомленням прес-служби Порошенка, під час розмови сторони напередодні майбутнього саміту «Великої двадцятки», що відбудеться в німецькому Гамбурзі 7-8 липня, обговорили позиції США та України щодо Донбасу, агресивної політики Росії та деокупації Кримського півострова. Зокрема, відомо, що український президент в розмові з Тіллерсоном висунув пропозицію залучити Вашингтону до мирного процесу на сході України. Сторони ухвалили рішення надалі продовжити консультації для узгодження подальших спільних дій. Ще однією темою, яка піднімалась під час розмови Порошенка та Тіллерсона, стало питання українських бранців, яких продовжують утримувати як на територіях захоплених бойовиками, так і на території Росії. Посадовці погодились, що рішення щодо звільнення всіх заручників важливо прийняти якомога швидше.

Крім того, Порошенко та Тіллерсон обговорили можливі шляхи надання оборонного озброєння Україні, посилення інвестиційної та торговельно-економічної співпраці між двома державами.
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