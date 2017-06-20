Мешканці окупованого Донбасу почали масово робити біометричні паспорти

Жителі окупованих районів Донеччини та Луганщини масово почати оформлювати закордонні біометричні паспорти, необхідні для виїзду по безвізовому режиму в Європу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію оприлюднили журналісти ТСН, які вирушили до прифронтових міст. Наприклад, у Покровську, що на Донеччині, черги до міграційної служби люди починають займати ще вночі. Однак навіть за таких умов немає гарантій, що їм вдасться оформити швидко необхідні документи, адже для жителів окупованих територій запроваджено режим проведення додаткових перевірок з метою ідентифікації осіб, які звертаються до компетентних служб для виготовлення біометричних паспортів. Журналісти з’ясували, що процес підготовки в столиці та в Донецькій області різниться не лише цим. Зокрема, тут немає автоматизованого процесу і замість електронних табло, використовуються звичайні паперові списку.
Варто нагадати, що раніше в мережі з’явилась інформація, що окремі особи пропонують мешканцям захоплених територій Донбасу допомогу в оформленні біометричних паспортів. Допомога,звичайно, не безкоштовна і включає себе надання житла на час оформлення документів, обхід всіх черг та консультацію щодо необхідних документів, які вимагають у представників окупованих районів.