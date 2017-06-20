У МОЗ прокоментували ситуацію, що спостерігається у Львові

Очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун прокоментувала ситуацію, що нині спостерігається у Львові довкола «сміттєвої проблеми», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
На думку керівниці МОЗ, наразі підстави для запровадження в місті режиму надзвичайної екологічної ситуації на тлі наявних проблем з вивезенням відходів насправді відсутні, хоча проведені лабораторні дослідження ґрунту є дійсно невтішними. Супрун відмітила, що місто не настільки завалене сміттям і нині важливо «спільно попрацювати», аби уникнути введення надзвичайного стану. Це, за її словами, в першу чергу матиме навантаження на самих мешканців міста. Щоправда Супрун не виключила, що в разі, коли в Кабміні бачитимуть реальну загрозу, то надзвичайний стан буде введено.
Водночас міністр охорони здоров’я погодилась, що останні результати проведених досліджень, зокрема, лабораторний аналіз ґрунту, вказують на те, що поблизу контейнерів з відходами зафіксовано дуже високий рівень бактерій, що в свою чергу може надалі призвести до поширення інфекційних хвороб, якщо сміття не утилізувати в найближчий час.