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У Мінінфраструктури очікують, що ще 2 лоукостери вийдуть на український ринок

У Мінінфраструктури очікують, що ще 2 лоукостери вийдуть на український ринок
Очільник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі каналу «Голос Америки» заявив, що нині є підстави сподіватись на те, що на українському ринку з’являться ще дві лоукост-авіакомпанії, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Омелян зауважив, що переговори з представниками компанії Ryanair тривали близько року і на даний момент вони завершилися позитивною відповіддю ірландської бюджетної авіакомпанії, яка є дуже популярною в Європі. Вже цього року, відмітив Омелян, літаки компанії літатимуть як з України, так і до українських міст. Водночас нині тривають переговори з іншими компаніями і є сподівання, що вже в цьому році представники відомих іноземних лоукост-авіаперевізників повідомлять про свої наміри літати з України.

Крім того, український урядовець розповів, що на сьогодні більше 70 % українців подорожують до Європи на автомобілях. Середня вартість для таких мандрівок складає близько 100 євро, тоді як лоукости можуть запропонувати громадянам України авіапереліт до країн Європи за 20-40 євро.
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