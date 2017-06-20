Закон про реінтеграцію Донбасу презентуватимуть українським партнерам – Порошенко

Український президент Петро Порошенко розповів під час офіційного візиту до Вашингтону, що законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу, планують презентувати іноземним партнерам України, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Наразі проект закону перебуває на стадії розробки. Над ним на даний момент працює робоча група українських парламентарів, згодом мають пройти громадські обговорення, а потім документ представлять союзним Україні державам. Також Порошенко відмітив, що під час розмови з Дональдом Трампом, останній запевнив його, що санкційні обмеження проти Російської Федерації будуть діяти до тих пір, поки не буде звільнено територію анексованого Кримського півострова і не завершиться збройна агресія на Донбасі. Український президент наголосив, що він бачить в США надійного стратегічного партнера з твердою позицією.
Варто нагадати, сьогодні, 20 червня, на сайті Міністерства фінансів США було оприлюднено перелік російських фізичних та юридичних осіб проти яких було запроваджено нову хвилю санкцій. Зокрема, санкційний список містить 38 компаній та росіян.