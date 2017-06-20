валюта
СпецтемаПортников: Путин точно не ожидал такого от украинцев

Закон про реінтеграцію Донбасу презентуватимуть українським партнерам – Порошенко

Закон про реінтеграцію Донбасу презентуватимуть українським партнерам – Порошенко
Український президент Петро Порошенко розповів під час офіційного візиту до Вашингтону, що законопроект про деокупацію та реінтеграцію Донбасу, планують презентувати іноземним партнерам України, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Наразі проект закону перебуває на стадії розробки. Над ним на даний момент працює робоча група українських парламентарів, згодом мають пройти громадські обговорення, а потім документ представлять союзним Україні державам. Також Порошенко відмітив, що під час розмови з Дональдом Трампом, останній запевнив його, що санкційні обмеження проти Російської Федерації будуть діяти до тих пір, поки не буде звільнено територію анексованого Кримського півострова і не завершиться збройна агресія на Донбасі. Український президент наголосив, що він бачить в США надійного стратегічного партнера з твердою позицією.

Варто нагадати, сьогодні, 20 червня, на сайті Міністерства фінансів США було оприлюднено перелік російських фізичних та юридичних осіб проти яких було запроваджено нову хвилю санкцій. Зокрема, санкційний список містить 38 компаній та росіян.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Порошенко – авантюрист еще тот, он что-то знает, чего не знаем мы, раз пошел на такую авантюру

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
20 июн 2017
15453

Эксперт: Порошенко – авантюрист еще тот, он что-то знает, чего не знаем мы, раз пошел на такую авантюру

Известный израильский блогер и политический аналитик Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что, исходя из заявления пресс-секретаря Белого дома Спайсера, по всей видимости, подтверждается

19 июн 2017
13495

Блогер: президент повернеться з перемогою з США, адже в Україні вже проведено священний ритуал

Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що вже за старою доброю традицією «патріоти» України приходять підтримати свого президента під час його важливих

20 июн 2017
11593

Дипломат: «нас там нету» и «захотим – захватим Киев завтра» – это вчерашний день, теперь запоребриком новый тренд

Известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что в России кроме уже привычных нарративов о «нас там нету», «захотим – захватим Киев завтра», «Бандера и Шухевич

20 июн 2017
9256

Впервые в истории нас не рвут со всех сторон, а поддерживают. И это не может не радовать, – блогер

Популярный украинский блогер Кирилл Данильченко рассуждает у себя в Facebook, что для любой страны, которая ведет войну очень важный фактор – это надежные проверенные союзники. Как только в Первой

Последние новости

У МОЗ прокоментували ситуацію, що спостерігається у Львові

Эксперт: Порошенко удалось главное – вписаться в политику новой администрации Трампа

Американський президент передав потужний сигнал для Путіна

Юрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Олешко про зустріч з Трампом: Порошенко за три роки Україну жодного разу не підвів

У Мінінфраструктури очікують, що ще 2 лоукостери вийдуть на український ринок

Закон про реінтеграцію Донбасу презентуватимуть українським партнерам – Порошенко

В списке новых антироссийских санкций есть один человек, попадание которого в список особенно приятно, – журналист

Трамп ініціює розширення військової співпраці з Україною – Порошенко

Геращенко: дійсно, наші лобісти активно працювали над зустріччю з Трампом

Цены на отдых в Железном порту – 40 евро за ванную комнату, обитую вагонкой с душем, ущипните меня, – блогер

Порошенко про зустріч з Трампом: ми отримали повну підтримку

Ні дня без брехні: Путін продемонстрував Оліверу Стоуну фейкове відео

У НАБУ та САП просять позбавити недоторканності 2 нардепів

Рабинович: війна між РФ і НАТО триватиме 20 хвилин

Журналист рассказал, как мусор для Садового стал не бизнесом, а политическим пиаром

У США розширили санкції проти Росії

Березовец: американские дипломаты уверены, что встреча Порошенко и Трампа станет новым этапом отношений Украины и США

Блогер: досить гнати хвилю щодо формату зустрічей Порошенка в Білому домі

Порошенко провів першу зустріч у Білому домі

 Новости за день