Трамп ініціює розширення військової співпраці з Україною – Порошенко

Український президент Петро Порошенко поділився з журналістами результатами зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
За словами Порошенка, Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що він виступає ініціатором розширення співпраці України та Сполучених Штатів Америки в військово-технічній сфері. Президент України відмітив, що це питання буде детально обговорено з очільником міністерства оборони США Джеймсом Меттісом. Глава США також в ході розмови запевнив, що Вашингтон залишається віданним Мінським угодам і США продовжуватимуть наполягати на повному виконанні ухвалених домовленостей Росією.
Крім того, український дипломатичний представник на території Сполучених Штатів Америки Валерій Чалий повідомив, що Петро Порошенко вирушить з офіційним візитом до Міністерства оборони США, а також планується офіційна зустріч державним секретарем Рексом Тіллерсоном. Чалий зазначив, що візит українського президента до США можна вважати дуже вчасним та наповненим змістом.