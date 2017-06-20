У НАБУ та САП просять позбавити недоторканності 2 нардепів

Співробітниками Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було затримано 3 помічників нардепів, охоронця одного депутати та 2 членів антикорупційної неурядової організації за підозрою у одержанні хабара розміром в 300 тисяч доларів, що мали передати чинним нардепа Бориславу Розенблату, який представляє Блок Петра Порошенка, та Максиму Полякову, який є народним обранцем від Народного фронту, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку інформацію оприлюднив прокурор САП Назар Холодницький. Він розповів, що представники сторонньої фірми звернулися до Полякова з проханням внести зміну законодавство, які мали б забезпечити можливостями видобутку бурштину в Україні. В зв’язку з цим нардеп Поляков звернувся до свого колеги Розенблата. Парламентарі ініціювали зміни до законопроектів про зменшення рентної плати за видобуток бурштину та оплату праці.
Нині представники НАБУ надіслали до Генпрокуратури листи з проханням направити до Верховної Ради подання з проханням зняти імунітет народних депутатів з Борислава Розенблата та Максима Полякова.