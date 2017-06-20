У САП розповіли, як нардепи Розенблат та Поляков маскували «бурштинові схеми»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Ситник розповів журналістам, як депутатам Розенблату та Ситнику вдавалося маскувати схеми для незаконного видобутку бурштину, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, передбачалося, що на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей під виглядом рекультивації земель насправді розпочнуть незаконно видобувати бурштин, а потім перепродавати його через офшорну фірму. Засновницею останньої, за даними Ситника, була сестра Розенблата. Керівник САП розповів, що співробітники НАБУ спільно з колегами з американського ФБР майже рік працювали над цією справою. Для цього правоохоронці виходили на контакт зі зловмисниками, видаючи себе за представників компанії з ОАЄ, що планує почати займатись видобутком бурштину в Україні. Крім того, детективам відомо, що парламентарі отримали 15 тисяч доларів за те, що ними було зареєстровано законопроект щодо легалізації видобутку бурштину, однак їх так і не було ухвалено у Верховній Раді, тому нардепи також напрацьовували схему з «рекультивацією». Загалом планувалося, що парлментарі з цієї справи отримають 300 тисяч доларів.
Варто нагадати, ввечері 19 червня було затримано охоронця депутата Розенблата, коли той отримував хабар в 200 тисяч доларів.