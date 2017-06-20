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У Вконакте почали розробляти тестування офіційного додатку, який дає змогу обійти заборону в Україні

У Вконакте почали розробляти тестування офіційного додатку, який дає змогу обійти заборону в Україні
Фахівці російської соціальної мережі «Вконтакте» почали розробку офіційного додатка соцмережі на базі Android, який дозволятиме обійти блокування сайту на території України, інформує replyua.net з посиланням на AIN.UA.

Мова йде про те, що у версії 4.10.0 офіційного додатку для Android з’явиться функція проксі-сервера, що дозволить оминати блокування російської соцмережі на території України. Відповідну інформацію журналістам підтвердив представник Вконтакте Влад Леготкін. Він розповів, що наразі ця версія знаходиться на етапі тестування і вона доступна лише частині користувачів. Конкретні терміни, коли керівництво компанії планує офіційно запустити цю функцію, Леготкін поки не назвав. Користувачі, які вже мали змогу протестувати додаток, розповіли, що функція проксі активується автоматично залежно від місця знаходження людини, якщо ж вимкнути опцію визначення місця знаходження, то ця функція теж припиняє працювати. Також перші бета-тестери відмічають, що наразі сам додаток з оновленими налаштуваннями працює нестабільно.

Варто нагадати, раніше у Вконаткте заявили, що вони закривають київський офіс.
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