У САП хочуть зробити Довгого недоторканим

Назар Холодницький, який очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, повідомив про підписання подання на зняття недоторканності з позафракційного народного депутата Олеся Довгого в рамках кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві і вже направив його на підпис генеральному прокурору України Юрію Луценку. Про це інформує replyua.net.
«Вчора мною було підписане подання про зняття недоторканності з Довгого . Оскільки ми вважаємо, що доказів, зібраних для оголошення підозри, досить для внесення зазначеного подання , ще вчора подання було направлене генпрокурору», - повідомив Холодницький під час на спільного брифінгу з директором національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником у вівторок в Києві.
«Щодо Довгого - дійсно надійшло минулого тижня клопотання, і генпрокурор визначив підслідність кримінального провадження за НАБУ за фактом виділення земельних ділянок в Києві в 2007-2009 роках», - додав керівник САП. Як відомо, Довгий є фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного виділення земельних ділянок на території об'єкту, що охороняється заповідника «Жуків острів» на південній околиці Києва і може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст.364 Кримінального кодексу (зловживання владою і службовим становищем).