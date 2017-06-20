Ляшка викликали на допит через підозри у корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) викликало лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка для пояснень щодо можливого адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією, інформує replyua.net. Як повідомили в НАПК, депутату варто пояснити факт сумісництва його роботи народним депутатом і керівником компанії, так як в цьому вбачаються ознаки адміністративного правопорушення.
В ході перевірки електронної декларації Ляшко за 2015 рік НАПК виявило ознаки порушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення в частині суміщення з іншими видами діяльності. Порушення карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5,1 - 8,5 тисяч гривень) з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. Згідно ст. 25 закону «Про запобігання корупції», вищим державним чиновникам забороняється входити до складу правління чи наглядової ради прибуткової компанії.
За інформацією засобів масової інформації, НАПК встановило, що Ляшко порушив цю норму і входить до складу правління юридичної особи. При цьому співрозмовник не уточнив назву даної компанії.