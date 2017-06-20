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Фірма Григоришина залишила низку військових об’єктів на Донбасі без електропостачання

Фірма Григоришина залишила низку військових об’єктів на Донбасі без електропостачання
Компанія «Луганське енергетичне об'єднання» залишила без електроенергії кілька військових об'єктів в Луганській області. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу ЛЕО.

«19 червня ЛЕО почало відключати від електропостачання блокпости і військові частини - через борги і багаторічного ухилення від укладення договорів. У відповідь військові незаконно затримали начальника Щастинська РЕМ », - повідомляє компанія. Звільнити затриманого вдалося лише завдяки втручанню заступника губернатора області Юрія Клименка, уточнює «ЛЕО». «Причиною відключення електроенергії є борги, накопичені більшістю об'єктів - в розмірі близько семи мільйонів гривень», - заявили в компанії.
Також компанія заявляє про відсутність договірних відносин із значною кількістю інших військових об'єктів протягом тривалого періоду (військові частини біля лінії розмежування і блокпости).

Варто нагадати, що раніше на своїй сторінці в Facebook боєць Володимир Регеша з позивним «Санта» показав жахливі умови в 65-му військовому госпіталі, де проходять лікування військові із зони проведення АТО.
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