Фірма Григоришина залишила низку військових об’єктів на Донбасі без електропостачання

Компанія «Луганське енергетичне об'єднання» залишила без електроенергії кілька військових об'єктів в Луганській області. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу ЛЕО.
«19 червня ЛЕО почало відключати від електропостачання блокпости і військові частини - через борги і багаторічного ухилення від укладення договорів. У відповідь військові незаконно затримали начальника Щастинська РЕМ », - повідомляє компанія. Звільнити затриманого вдалося лише завдяки втручанню заступника губернатора області Юрія Клименка, уточнює «ЛЕО». «Причиною відключення електроенергії є борги, накопичені більшістю об'єктів - в розмірі близько семи мільйонів гривень», - заявили в компанії.
Також компанія заявляє про відсутність договірних відносин із значною кількістю інших військових об'єктів протягом тривалого періоду (військові частини біля лінії розмежування і блокпости).
Варто нагадати, що раніше на своїй сторінці в Facebook боєць Володимир Регеша з позивним «Санта» показав жахливі умови в 65-му військовому госпіталі, де проходять лікування військові із зони проведення АТО.